2018-12-10T17:28:59+03:00
Общество

Петр Тултаев провел встречу с предпринимателями

Следующий прием состоится в конце января
Анна ЧЕРНАЯ
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На прошлой неделе мэр Саранска Петр Тултаев провел встречу с индивидуальными предпринимателями.

- Мы должны и будем встречаться с представителями малого и среднего раз в месяц. Чтобы «глаза в глаза» говорить о насущных проблемах, чтобы была устойчивая обратная связь между нами. Вопросов в этой сфере много, поэтому нужно четко давать ответы – что можем решить или в чем-то помочь, а в чем - нет. Следующую встречу запланируем на конец января, - сказал Петр Тултаев.

Самые актуальные вопросы у предпринимателей - аренда земельных участков, требования к рекламным конструкциям и принципам их размещения.

- Я обращаю внимание всех на четкое взаимодействие между департаментами и управлениями Администрации. Вы не у себя дома находитесь, в детство не впадайте - нравится или нет человек, на его просьбы должны реагировать в рамках своей компетенции и закона. Прежде всего - вы должностные лица. Мы не должны относиться к людям, как к врагам, - резюмировал Петр Тултаев.

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