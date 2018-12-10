Губернатор Пензенской области встретился с главным судебным приставом РФ

10 Дек. 17:16 2018-12-10T17:16:35+03:00

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Глава Федеральной службы судебных приставов России прибыл в регион с двухдневным рабочим визитом. В ходе встречи с Иваном Белозерцевым Дмитрий Аристов подчеркнул, что наш регион – один из немногих, у которых нет долгов по предоставлению жилья сиротам и ниже, чем в целом по стране, показатели долгов по кредитам.

- Как правило, эти же люди являются должниками по оплате услуг ЖКХ, - отметил Дмитрий Аристов.

Для решения проблемы Иван Белозерцев предложил сформировать рабочую группу, в которую вошли бы сотрудники правительства Пензенской области и ФССП.

- Нужно мониторить списки должников, определять социальный портрет неплательщиков, - резюмировал губернатор. - Если это одиноко живущие пенсионеры, привлекать в делу детей и родственников.