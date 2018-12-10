Пензенская медсестра признана лучшим сотрудником службы крови в стране
Награждение состоялось в пятницу
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Старшая медицинская сестра отделения заготовки крови Пензенского областного клинического центра крови Раиса Ембалаева одержала победу в конкурсе профессионального мастерства среди учреждений службы крови России.
Специалист выиграла в номинации «Лучший медицинский работник Службы крови». Награждение прошло на XI Всероссийском форуме Службы крови.
Помимо этого, в этом году проект Пензенского областного клинического центра крови «Поколение NEXT выбирает донорство» занял третье место в номинации «Время совершать взрослые поступки».