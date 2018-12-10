В Пензе начали работу первые елочные базары

10 Дек. 16:49 2018-12-10T16:49:08+03:00

Всего в Пензе оборудуют 88 площадок для продажи хвойных деревьев Фото: Иван ПРОХОРОВ

А в соседнем Саранске торговые точки откроются только на следующей неделе

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На минувших выходных в Пензе начали работу елочные базары. Приобрести лесную красавицу сейчас можно на торговых площадках по следующим адресам: улицы Кижеватова, 21, Калинина, 93, Экспериментальная, 7, Клары Цеткин, 25, Клары Цеткин, 55, Пушкина, 15; проспекты Строителей, 170 , Строителей, 1в, Победы, 24. Всего за месяц продажа откроется в 88 местах.

Елочные базары в Саранске откроются после 20 декабря. Об этом сообщила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации Саранска Людмила Данилова.

- В Саранске под елочные базары предусмотрено 23 адреса, по которым разместятся 77 торговых мест. Подано 45 заявок от индивидуальных предпринимателей. Работа в данном направлении продолжается, - рассказала Людмила Данилова.

По предварительным данным, цена на ель будет составлять 400-500 рублей за метр, за сосну - 250-300 рублей за метр. Петр Тултаев подчеркнул, что после окончания праздников индивидуальные предприниматели должны своевременно привести в порядок территорию, на которой осуществляли продажу хвойных деревьев, а оставшиеся ели и сосны утилизировать в установленном порядке.