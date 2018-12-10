В Пензе может появиться Дом народных промыслов и ремесел

10 Дек. 12:53 2018-12-10T12:53:18+03:00

Инициативу озвучил губернатор Иван Белозерцев во время своей планерки

Изменить размер текста: A A

На выходных в Пензе прошел II Фестиваль народных промыслов и художественных ремесел. В нем приняли участие более 200 мастеров. Гости и участники из других регионов отметили отличный уровень организации мероприятия.

Губернатор Иван Белозерцев дал поручение расширить для умельцев возможности реализовывать свою продукцию.

- Нужно подумать об оригинальном Доме художественных промыслов и ремесел вместе с городом. Место должно быть проходное. Мы должны поддерживать этих людей, которые несут затраты на расходные материалы, вкладывают в изделия народных промыслов свои умения и свой талант, - подчеркнул руководитель областной исполнительной власти.

Он также поручил продумать варианты грантовой поддержки ремесленникам и мастерам.