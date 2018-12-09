Молодежный состав «Лагуны-УОР» выиграл первенство страны

9 Дек. 17:23 2018-12-09T17:23:24+03:00

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Молодежный состав МФК «Лагуна-УОР» выиграл первенство России по мини-футболу среди девочек 2000-2001 года рождения, повторив успех прошлого сезона, когда впервые завоевала золотые медали.

Команда одержала победу над ФК «Снежана-Котельники» со счетом 2:12, а в финале встретилась с «Авророй», одержав победу со счетом 4:1. Несколько спортсменок также были отмечены в индивидуальных номинациях: лучшим игроком была признана Екатерина Енина, бомбардиром - Мария Самойлова. Работа тренера команды Михаила Крюкова также получила номинацию.