В Пензе пройдет Областной фестиваль студенческих отрядов

8 Дек. 17:42 2018-12-08T17:42:39+03:00

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В Пензе торжественно закроют 59-й летний трудовой семестр. Более 400 бойцов ведущих студенческих отрядов Пензенской области, представители Российского движения школьников, ветераны стройотрядовского движения станут участниками мероприятия.

Откроет фестиваль в 15.00 выставка-презентация деятельности студенческих отрядов, где в интерактивной форме будут представлены ключевые мероприятия и проекты, реализуемые бойцами РСО. В 17.00 в концертном зале Дома молодежи начнется торжественная церемония награждения лучших бойцов. Будет вручена и главная награда - почётный знак «За активную работу в студенческих отрядах».