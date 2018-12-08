В Пензе пройдет Областной фестиваль студенческих отрядов
Встреча состоится 12 декабря в Доме молодежи
Изменить размер текста:
В Пензе торжественно закроют 59-й летний трудовой семестр. Более 400 бойцов ведущих студенческих отрядов Пензенской области, представители Российского движения школьников, ветераны стройотрядовского движения станут участниками мероприятия.
Откроет фестиваль в 15.00 выставка-презентация деятельности студенческих отрядов, где в интерактивной форме будут представлены ключевые мероприятия и проекты, реализуемые бойцами РСО. В 17.00 в концертном зале Дома молодежи начнется торжественная церемония награждения лучших бойцов. Будет вручена и главная награда - почётный знак «За активную работу в студенческих отрядах».