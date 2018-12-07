2018-12-07T15:28:07+03:00
Здоровье

Более 400 пензенцев, имеющих лишний вес, получили консультации

Отклонения массы тела имеют 40% горожан, прошедших диспансеризацию в этом году
Анна ЧЕРНАЯ
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С середины ноября более 400 пензенцев получили направление на углубленное профилактическое консультирование по итогам диспансеризации.

- Проблема нерационального питания среди населения и, как следствие, развитие ряда тягчайших заболеваний - это бич современности, - говорит начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Из 200 219 человек, которые за 10 месяцев прошли диспансеризацию, отклонения от нормальных показателей массы тела зарегистрированы у 84 тысяч человек, что составляет более 40% от числа прошедших обследования. Из этих 84 тысяч диагноз «ожирение» выставлен 11, 5 тысячам больным.

- Поэтому они в обязательном порядке должны пройти индивидуальное или групповое углубленное профилактическое консультирование, в рамках которого каждому разрабатывается индивидуальная программа коррекции веса, - поясняет Наталья Тюгаева.

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