Всероссийские соревнования по перетягиванию каната впервые пройдут в Пензе

7 Дек. 14:56 2018-12-07T14:56:14+03:00

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На выходных в ДС «Буртасы» состоится Кубок России по перетягиванию каната. В первой день за победу поборются юниоры и юниорки до 23 лет. В состязаниях примут участие представители Пензенской, Свердловской областей, Орла, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы. Во второй день канат тянуть будут взрослые спортсмены из Иркутской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Тверской областей, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Москвы, Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие состязаний пройдет завтра в 15.00.