В Заречном прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

7 Дек. 14:30 2018-12-07T14:32:26+03:00

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9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. В музее войсковой части Заречного прошли мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате.

Перед призывниками выступил капитан Вадим Родионов, который рассказал им о нашем земляке, лейтенанте Павле Петрачкове. Сослуживец героя поделилися воспоминаниями о товарище:

- Пришел парень, скромный такой, со светлой улыбкой и добрыми честными глазами.Хотел служить в спецназе. 4 февраля 2010 года в Чечне нашли замаскированную базу бандитов. На помощь разведчикам была направлена штурмовая группа, которую возглавил лейтенант Петрачков. Павел скрытно обошел позиции бандитов и гранатой уничтожил пулемётный расчёт, но сам получил смертельное ранение от пули снайпера. Ценой своей жизни офицер предотвратил гибель подчинённых и обеспечил выполнение поставленной задачи. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Павлу Петрачкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.