В школьный музей села Вазерки передали документы лейтенанта, пропавшего в годы ВОВ
Церемония передачи документов лейтенанта Павлова Алексея Ильича семье участника Великой Отечественной войны в канун Дня Героев Отечества.
Алексея Павлова призвали на фронт в июле 1941 года после окончания Пензенского артиллеристского училища. На фронте он командовал взводом 120 артиллерийского полка. В феврале 1942 года лейтенанта Павлова объявили пропавшим без вести. Весной этого года брянские поисковики нашли портфель с документами, в числе которых были и бумаги на имя бойца. Исполнительная дирекция «Поисковое движение России» обратились с просьбой к пензенским поисковикам найти родственников лейтенанта Павлова.
Оказалось, что в селе Вазерки, откуда родом боец, проживает его племянник.
По решению родственников все документы лейтенанта были переданы в музей местной школы, которую с отличием закончил Алексей Павлов в 1936 году.