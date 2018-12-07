В школьный музей села Вазерки передали документы лейтенанта, пропавшего в годы ВОВ

7 Дек. 12:59 2018-12-07T12:59:02+03:00

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Церемония передачи документов лейтенанта Павлова Алексея Ильича семье участника Великой Отечественной войны в канун Дня Героев Отечества.

Алексея Павлова призвали на фронт в июле 1941 года после окончания Пензенского артиллеристского училища. На фронте он командовал взводом 120 артиллерийского полка. В феврале 1942 года лейтенанта Павлова объявили пропавшим без вести. Весной этого года брянские поисковики нашли портфель с документами, в числе которых были и бумаги на имя бойца. Исполнительная дирекция «Поисковое движение России» обратились с просьбой к пензенским поисковикам найти родственников лейтенанта Павлова.

Оказалось, что в селе Вазерки, откуда родом боец, проживает его племянник.

По решению родственников все документы лейтенанта были переданы в музей местной школы, которую с отличием закончил Алексей Павлов в 1936 году.