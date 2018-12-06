2018-12-06T17:45:32+03:00
Общество

Руководителем Пролетарского межрайонного следственного отдела РМ назначен Дмитрий Кочетов

К своим обязанностям он приступил вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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Приказом исполняющего обязанности руководителя управления кадров Следственного комитета Российской Федерации подполковник юстиции Дмитрий Александрович Кочетов назначен руководителем Пролетарского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Республике Мордовия.

Дмитрий Кочетов родился в 1982 году в городе Саранске. После окончания в 2004 году юридического факультета Московского университета потребительской кооперации поступил на службу в органы внутренних дел, где замещал должности следователя, старшего следователя в следственном отделе при Пролетарском РОВД г.Саранска. В 2008 году был назначен следователем Краснослободского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Мордовия. В последующем занимал должности старшего следователя, следователя по особо важным делам в следственном отделе по Ленинскому району города Саранска. С 2011 года - заместитель руководителя следственного отдела по городу Рузаевка.

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