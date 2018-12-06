Активными участниками акции «Чистый берег» признаны Колышлейский, Городищенский и Неверкинский районы
Всего в этом году в ней приняли участие более двух тысяч школьников
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Ежегодно с 2005 года с апреля по ноябрь в регионе проводится экологическая акция «Чистый берег». В этом году в ней приняли участие ученики школ Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского районов.
Участниками акции был собран и вывезен бытовой мусор и валежник с берегов прудов и рек Сура, Елюзанка, Хопер, Крутец, Илим и других водоёмов.