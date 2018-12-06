На выходных в Кузнецке пройдут соревнования школьников по трассовым автомоделям

6 Дек. 16:06 2018-12-06T16:06:26+03:00

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8-9 декабря на базе Центра детского творчества в Кузнецке пройдут открытые областные соревнования учащихся по трассовым автомоделям.

Юные автомоделисты продемонстрируют себя в четырех классах моделей-копий: гоночного автомобиля с открытыми колесами, современных спортивных прототипов, а также среди моделей свободной конструкции.

Участие в состязаниях примут школьники из Пензы, Кузнецка и Самары. Команды и участники личного первенства, ставшие победителями и призерами соревнований, будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.