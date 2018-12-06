В Пензе пройдет конкурс на лучшее оформление районов к Новому году
Об этом сегодня сообщил мэр Виктор Кувайцев во время рабочего совещания
Изменить размер текста:
В Пензе выберут самый украшенный к Новому году район. О начале традиционного конкурса сообщил глава городской администрации.
- По его итогам также поощрим самые активные предприятия и организации, - отметил Виктор Кувайцев.
Помимо этого, мэр распорядился составить график мероприятий, на которых детям из малообеспеченных семей вручат подарки.
- В каждом районе закрепите ответственных лиц из аппарата администрации города Пензы, чтобы никто не остался без внимания. Праздник должен быть у всех, - подчеркнул Виктор Кувайцев.