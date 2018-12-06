В Пензе пройдет конкурс на лучшее оформление районов к Новому году

6 Дек. 12:50 2018-12-06T12:50:50+03:00

Об этом сегодня сообщил мэр Виктор Кувайцев во время рабочего совещания

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В Пензе выберут самый украшенный к Новому году район. О начале традиционного конкурса сообщил глава городской администрации.

- По его итогам также поощрим самые активные предприятия и организации, - отметил Виктор Кувайцев.

Помимо этого, мэр распорядился составить график мероприятий, на которых детям из малообеспеченных семей вручат подарки.

- В каждом районе закрепите ответственных лиц из аппарата администрации города Пензы, чтобы никто не остался без внимания. Праздник должен быть у всех, - подчеркнул Виктор Кувайцев.