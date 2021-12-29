Что подать на новогодний стол, чтобы угодить Водяному Тигру

...и не только Тигру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собирая новогодний стол, отдайте особое предпочтение закускам и салатам. Они могут быть как овощными, так и более сытными – например, с индейкой, уткой или курицей, сырами, сухофруктами, орехами. Вместо майонеза заправляйте их сметаной, растительными маслами или соусами собственного приготовления. Подобные блюда не перегрузят ваш желудок, но отлично разнообразят меню.

Можно разнообразить стол сырной или овощной нарезкой, а также солениями – загляните в свои погреба: уверены, что там непременно найдется что-нибудь вкусненькое.

«Гвоздем программы» - то есть главным блюдом на столе – должно стать мясо: Тигр все-таки хищник. Тут все ограничивается вашей фантазией: можно подать свинину, баранину, индейку, гуся или что-то, что любят в вашей семье. Вариантов приготовления тоже множество: запекание, тушение, жарка, варка. С птицей отлично сочетаются кисло-сладкие и сладкие соусы, к более привычным видам мяса подавайте томатные и пикантные.

Много жареного и жирного есть не стоит: ваш организм точно не скажем за это «Спасибо». Не забывайте про гарнир – в качестве него отлично подойдут овощи.

Помните, все продукты должны быть натуральными – ведь Тигр, как животное требовательное и избалованное, любит все качественное. Избегайте фастфуда и полуфабрикатов.

На десерт можно приготовить что-то необычное: тирамису, парфе, муссы, йогурт с фруктами и орехами, сабайон (итальянский десерт, включающий яичный крем и вино), панна-котту, подав из порционно в креманках или стаканчиках. Обязательно поставьте на стол фрукты.

Что касается напитков, то Тигр не приветствует алкоголь, так что стоит разбавить скопление бутылок с шампанским на столе морсами, соками, компотами и минеральной водой.

Выбирайте для готовки качественные, натуральные продукты, тогда Тигр будет доволен и подарит вам свою благосклонность. С наступающим!