Электронные сервисы «ТНС энерго Пенза»: раскладываем все по полочкам

Фото предоставлено пресс-службой компании

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Что это?

«Личный кабинет» - это самый главный инструмент клиента. Он позволяет осуществлять в одном месте все операции, которые вы совершаете в рамках сотрудничества с энергосбытовой компанией: передачу показаний, оплату электроэнергии, направление обращений и получение всех услуг компании в дистанционном режиме – без посещения офисов и ожидания в очереди.

Как начать пользоваться?

1. Для получения доступа к «Личному кабинету» нужно пройти несложную регистрацию на сайте компании penza.tns-e.ru. От вас потребуется указать номер лицевого счета, сумму последнего платежа и адрес электронной почты.

2. После этого вам на почту поступит письмо с паролем для входа в личный кабинет. Потом вы сможете сменить его в настройках.

Если письмо не пришло, проверьте папку «Спам», иногда сообщения оказываются там.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Что это?

Приложение является «карманной» версией «Личного кабинета», которая будет всегда при вас, в вашем мобильном устройстве (смартфоне или планшете).

Как начать пользоваться?

1. Скачать приложение в AppStore или Google Play и дождаться его установки.

2. Если вы уже зарегистрированы в личном кабинете, то можете осуществить вход в приложение при помощи имеющегося пароля.

3. Если пароля у вас нет, следует пройти процедуру регистрации, введя номер лицевого счета, сумму последнего платежа и адрес электронной почты.

ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ В КОМПАНИЮ

Что это?

На сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Помощь» доступна функция «Написать обращение как частный клиент», которая позволит вам обратиться к специалистам компании, если у вас нет «Личного кабинета» или приложения. При этом неважно, являетесь ли вы клиентом сбытовой компании или нет.

Как начать пользоваться?

Если вы являетесь клиентом компании:

1. В разделе «Помощь» выберите пункт «Написать обращение, как частный клиент».

2. Введите номер своего лицевого счета и нажмите на кнопку «Найти счет». На экране появится адрес, на который зарегистрирован указанный счет. Если адрес верен, нажмите кнопку «Да, это верный адрес».

3. Из предложенного списка выберите тему обращения, которая наиболее соответствует Вашему вопросу. Далее нажмите кнопку «Продолжить» и заполните поля с контактными данными.

4. Изложите суть вопроса. Если нужно, прикрепите к нему файлы – сканы или фото.

5. Нажмите «Сформировать обращение». Проверьте появившийся черновик – верно ли указаны ваши контактные данные и иная информация. Если все верно, нажмите «Отправить».

6. Специалист компании пришлет ответ на указанную вами электронную почту.

Если вы не являетесь клиентом компании:

1. В разделе помощь выберите пункт ««Написать обращение, как частный клиент».

2. В блоке «Цель визита» поставьте галочку напротив пункта «Не клиент компании», укажите ваш населенный пункт и нажмите «Продолжить».

3. Из предложенного списка выберите тему обращения, которая наиболее соответствует Вашему вопросу.

4. Заполните поля с вашими контактными данными.

5. Изложите суть вашего обращения, при необходимости прикрепите к нему файлы.

6. Нажмите «Сформировать обращение». Если все верно, нажмите «Отправить».

7. Ответ придет на указанную вами электронную почту. Далее вы сможете вести с ответившим вам сотрудником переписку по электронной почте, уточняя неясные моменты.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ БЕЗ АВТОРИЗАЦИИ

Что это?

Данный сервис позволяет клиентам компании передать показания индивидуального прибора учета без регистрации.

Как начать пользоваться?

1. Зайдите на главную страницу сайта. Нажмите на кнопку «Передать показания и оплатить счета».

2. Введите 12-значный номер своего лицевого счета. Нажмите кнопку «Найти счет». Система выдаст вам адрес, на который зарегистрирован введенный счет. Проверьте, все ли верно. Нажмите кнопку «Передать показания или оплатить».

3. В поле «Показания кВт•ч» введите данные прибора учета и нажмите на кнопку «Передать показания».

4. Информацию о переданных показаниях можно отправить на электронную почту, распечатать или сохранить на свой компьютер.

ЭЛЕКТРОННАЯ КВИТАНЦИЯ

Что это?

Электронная квитанция – это цифровая версия бумажного счета за электроэнергию. Она не потеряется в процессе доставки и не потеряет свой внешний вид. Все, что вам нужно, вы легко найдете в своей электронной почте – а именно туда электронная квитанция будет приходить каждый месяц в день формирования счета.

Как начать пользоваться?

1. Необходимо заполнить форму на сайте «ТНС энерго Пенза»: указать номер лицевого счета, а также адрес электронной почты, на который вы хотите получать квитанции.

2. Чтобы подтвердить подключение услуги, перейдите по ссылке из письма, которое будет отправлено вам на указанную почту.

3. Со следующего месяца вам начнут приходить электронные квитанции.

Какими преимуществами обладает данный сервис?

1. Оплатить электронную квитанцию можно сразу после получения – для этого достаточно нажать на кнопку «Оплатить» в теле письма и указать реквизиты своей банковской карты.

2. Электронная квитанция юридически абсолютно равнозначна бумажной, но при этом не занимает места для её хранения у вас дома.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ В ГОЛОСОВОМ ПОМОЩНИКЕ «АЛИСА»

Что это?

Этот электронный сервис непременно заинтересует обладателей Яндекс.Станций и умных колонок, работающих на базе голосового помощника «Алиса». Хотя воспользоваться им смогут все, у кого есть компьютер или смартфон. С помощью этого сервиса вы сможете быстро передавать показания.

Как начать пользоваться?

1. Установите на вашем устройстве любое приложение от Яндекс со встроенным голосовым помощником «Алиса» (например, Браузер, Карты или даже Навигатор).

2. Запустите его и скажите: «Запусти навык «ТНС энерго».

3. После этого голосовой помощник попросит вас назвать номер лицевого счета. Произносить его следует по одной цифре.

4. После этого продиктуйте показания. Не нужно называть нули перед числом и цифры после запятой.

5. Если вы сделали все верно, «Алиса» отправит ваши показания в компанию.

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Вы также можете воспользоваться автоматическими сервисами Единого контактного центра по телефону 8 (8412) 98-78-48. Позвонив по этому номеру можно передать показания прибора учёта электроэнергии в голосовом режиме или путём набора на клавиатуре, уточнить телефоны аварийных служб, узнать о сроках и доступных способах оплаты, получить информацию о состоянии прибора учёта. Автоинформатор работает круглосуточно и без выходных.

При отсутствии в голосовом меню Единого контактного центра интересующей информации вы можете воспользоваться квалифицированной помощью операторов. Соединение со специалистами доступно с 9:00 до 19:00 (понедельник - пятница), за исключением праздничных дней.