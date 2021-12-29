Сергей Ванюшин: «Никогда не оставляю просьбы избирателей без внимания»

Фото из личного архива депутата

Сергей Ванюшин ежемесячно проводит плановые приемы граждан в районах. Все проблемы, по возможности, старается решать сразу на месте и не откладывать в долгий ящик. В последние годы депутат взял за правило также организовывать дополнительные, внеплановые тематические приемы по юридическим вопросам, по здравоохранению, ЖКХ и прочим.

Сергей Ванюшин – приверженец здорового образа жизни. Поэтому в своей депутатской работе он уделяет особенное внимание поддержке спорта, оказывает финансовую поддержку при проведении соревнований в округе, закупает спортивную форму и инвентарь для местных команд.

Помимо этого, парламентарий не забывает поддерживать и дома культуры, покупая им необходимую аппаратуру для выступлений. Такую помощь получили учреждения в селах Корсаевка, Сяськино, Аргамаково, Митрофаново, Шарово и других.

Многие сельские библиотеки округа жалуются на недостаточное количество детских книг в их фондах. Сергей Петрович не оставляет без внимания их просьбы. Детские книги были куплены в Земетчинскую и Башмаковскую районные библиотеки, в библиотеки сел Ульяновка и Волчий враг Тамалинского района и др. Депутат также постоянно спонсирует издание книг по краеведению.

Нередки и встречи депутата с молодежью. Сергей Ванюшин проводит парламентские часы, делится профессиональным и жизненным опытом. В конце ноября парламентарий посетил объединение дополнительного образования «Умелые ручки» на базе средней общеобразовательной школы села Соседка Башмаковского района. Сергей Ванюшин подарил школьникам пластилин, гуашь и акварельные краски, цветную бумагу и другие материалы и канцтовары, необходимые для детского творчества.

Не забывает народный избранник и о старшем поколении: Сергей Петрович никогда не отказывает пожилым. Буквально пару недель назад он купил машину колотых дров для жительницы поселка Земетчино. Сама пенсионерка такую покупку себе, увы, позволить не могла (машина дров стоит 15 тысяч рублей) и могла замерзнуть зимой, если бы не оказанная помощь.

Сергей Петрович постоянно оказывает материальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, погорельцам, на лечение детей, на лекарства и средства реабилитации инвалидам.

Ежегодно к Новогодним праздникам депутат покупает сладкие подарки детям из многодетных и малообеспеченных семей в каждый район своего округа.

Постоянно во время своей депутатской деятельности Сергей Ванюшин занимается восстановлением храмов по многочисленным просьбам прихожан. Ежегодно приобретает подарки на Рождественскую елку воспитанникам православной воскресной школы села Поим.

ДОСЬЕ «КП»

Ванюшин Сергей Петрович – депутат Законодательного Собрания Пензенской области по 12 округу, в который входят Башмаковский, Белинский, Земетчинский районы, а также два сельсовета Тамалинского района (Ульяновский и Волчевражский). Работает уже второй созыв, с 2012 года.

Родился 11 июля 1969 года в поселке Новознаменский Башмаковского района Пензенской области.

Образование высшее, в 1999 году окончил Пензенскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «ученый-агроном».

Трудовую деятельность начал в 1988 году помощником бригадира тракторно-полеводческой бригады совхоза «Спутник» Башмаковского района.

С 1988 по 1991 год проходил службу в Военно-морском флоте.

С 1991 по 1985 год трудился мастером участка хлебной базы № 37 р.п. Башмаково.

В 1995 назначен заместителем начальника хлебной базы №37, где проработал до 1999 года.

С 1999 по 2002 год работал генеральным директором ЗАО «Башмаковский мукомольный завод».

С 2002 по 2006 год руководил ЗАО «Башмаковский хлеб», ЗАО «Петровский хлеб», ЗАО «Колышлейский хлеб».

С 2006 по 2016 – генеральный директор сельскохозяйственного агрохолдинга.

В настоящее время - индивидуальный предприниматель.

Награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, неоднократно награждался Благодарностями и Грамотами Губернатора Пензенской области. В мае 2017 года был удостоен Благодарности Президента РФ.