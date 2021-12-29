В селе Засечном Пензенского района выявлен мужчина, стрелявший из окна жилого дома

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейские оперативно среагировали на поступившее сообщение о том, что в селе Засечном из окна квартиры в доме на ул. Светлой слышны хлопки похожие на выстрелы - по адресу незамедлительно выехали наружные и оперативные службы Пензенского района, которые произвели оцепление местности.

Была установлена личность стрелявшего и его место жительства. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии он был задержан и доставлен в отдел полиции. Местный житель 1978 года рождения, по внешним признакам находился в состоянии сильного опьянения. В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал. У него были изъяты строительный и пневматический пистолеты.

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.