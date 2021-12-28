Пензенцы осваивают альтернативные источники электроэнергии

Фото предоставлено пресс-службой компании

Сергей Каграманов, установивший в своем домовладении солнечную микроэлектростанцию, рассказал «Комсомолке» о плюсах перехода на альтернативные источники энергии. Сергей проживает в Богословке. Солнечные батареи на своем доме он установил еще в 2013 году. Плюсы перехода на данный вид источника энергии ощутил уже в первые полгода – плата за электричество стала составлять около 150 рублей в месяц.

Теперь, после заключения договора, он сможет отдавать излишки полученной в солнечные дни энергии в сеть, а в пасмурные и ночные часы расходовать их на свои нужды. При этом платить придется только за те киловатты, которые он потребит свыше поставленных им ранее объемов.

- Благодаря нововведениям у потребителей появилась возможность не только сократить расходы за счёт выработки электроэнергии для собственных нужд, но и получать доход от продажи неизрасходованного ресурса, который к тому же не облагается налогом, - отметил заместитель генерального директора Группы компаний «ТНС энерго» - управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

В энергосбытовой компании отмечают, что готовы оказать содействие владельцам объектов микрогенерации в процессе заключения договоров, а также тем, кто ещё только интересуется установкой собственной микроэлектростанции. Ознакомиться с более подробной информацией по данному направлению можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru в разделе «Договор энергоснабжения / Информация для владельцев объектов микрогенерации» или по телефонам (8412) 58-41-18, (8412) 58-42-38.

Как отмечает Сергей Каграманов, собственный источник электроэнергии делает домовладение более независимым и надежным. В случаях отключений в сети при наличии накопителя домовладение не остаётся обесточенным. А положительные результаты в виде сокращения расходов на покупку электроэнергии для собственных нужд видны уже по прошествии первых месяцев после заключения договора с гарантирующим поставщиком.

СПРАВКА «КП»

В марте 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, которые позволили физическим и юридическим лицам, владеющим объектами микрогенерации, присоединяться к общей электрической сети. В качестве объектов микрогенерации могут выступать как системы с ветрогенераторами, солнечными панелями, так и установки на основе использования иных видов топлива. При этом устройство не должно выдавать в сеть более 15 кВт одномоментно.