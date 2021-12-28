Губернатор принял участие в заседании штаба комиссии по региональному развитию в РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Подводя предварительные итоги года, он отметил положительную работу в субъектах Федерации в части выполнения базовых показателей, касающихся сферы ЖКХ, строительства жилья и автотранспортной инфраструктуры, а также реализации программы «Чистая вода».

Отдельное внимание было уделено деятельности по вводу в эксплуатацию нового жилья.

В этом году ожидается ввод около 90 миллионов квадратных метров. Это рекордный показатель за новейшую историю.

Комментируя тему, Олег Мельниченко подчеркнул, что в Пензенской области по предварительным итогам работы в 2021 году введено в эксплуатацию порядка 855 тыс. кв. метров жилья. Это на 6,8% больше планового показателя, установленного федеральным проектом «Жильё». В рейтингах по развитию жилищного строительства регион сохраняет прочные позиции – 3 место в ПФО и 17-18 место из 85-ти субъектов России.

Будет выполнен и заявленный объём в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жильё» - 88,1 тыс. кв. м. Это 8 многоквартирных жилых домов.

Позитивные результаты достигнуты регионом в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - отремонтировано 130 км дорог, в нормативное состояние приведено 127 объектов.

Благодаря целевой программе «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения» в районах области осуществлён ремонт 31 км дорог.

«В 2022 году работа по строительству и реконструкции автотранспортной инфраструктуры будет продолжена», - подытожил Олег Мельниченко.