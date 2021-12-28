Минздрав Пензенской области информирует жителей региона

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МЕДПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРОВ

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года специализированная медпомощь в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объёме без перерыва и выходных дней.

РАБОТА ПЦР-ЛАБОРАТОРИЙ

По графику будет организована работа ПЦР-лабораторий для проведения лабораторных исследований на COVID-19.

СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Изменения не коснутся работы службы скорой медицинской помощи. На период праздничных дней количество бригад будет увеличено дополнительно на 10 единиц.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ЗВЕНО

В муниципальных районах области в поликлинических отделениях участковых больниц медпомощь будет организована 31 декабря 2021 года, а также с 3 по 6 и 8 января 2022 года в режиме работы кабинетов неотложной медпомощи с 8:00 до 14:00 часов для приёма пациентов, в том числе, по выписке лекарств, выдаче листков нетрудоспособности и др.

В эти же дни данные медицинские организации будут оказывать неотложную медпомощь на дому пациентам по вызовам, принятым с 8:00 до 12:00 часов. 1, 2,7 и 9 января – данные медицинские организации не работают. Женские консультации будут работать с 3 по 6 и 8 января 2022 года в своем обычном режиме по графику.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» организуют работу в усиленном режиме.

В период с 3 по 6 января в поликлиниках данных лечебных учреждений, помимо работы кабинетов неотложной медпомощи с 8:00 до 14:00 часов и осуществления оказания медпомощи на дому, организован прием врачей специалистов, запись к которым уже оформлена по предварительной записи. То есть, все плановые приемы состоятся. Подробнее ознакомиться с графиком работы врачей можно на сайте соответствующей медицинской организации.

КОНТАКТ-ЦЕНТР НА БАЗЕ ЕДИНОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА «122»

Данные структурные подразделения работают весь период с 31 декабря по 9 января в следующем режиме: - цифра «1» - контакт-центр по обслуживанию взрослого населения города Пензы,

- цифра «2» - контакт-центр по обслуживанию детского населения города Пензы,

- цифра «3» - контакт-центр по обслуживанию жителей Пензенской области, работают ежедневно с 08:00 до 14:00 часов, в том числе с 8:00 до 12:00 часов принимают вызовы для обслуживания на дому; - цифра «4» - возможность задать вопрос по коронавирусу для всех жителей Пензенской области – работают ежедневно с 8:00 до 20:00 часов; - цифра «5» - возможность узнать результаты ПЦР-тестирования – ежедневно с 08:00 до 14:00 часов. Также продолжит свою работу дистанционный центр компетенций, специалисты которого ведут обзвон пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19, уточняют состояние их здоровья и осуществляют динамическое индивидуальное консультирование.

Их график работы 3,4,5,6 января с 8:00 до 18:00 часов. 31 декабря и 8 января – с 8:00 до 14:00 часов. 1,2 и 9 января – выходной.

ВАКЦИНАЦИЯ

Независимо от праздничного или выходного дня, вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться как в медицинских организациях, так и в торговых центрах. В 13 из 14 городских поликлиник взрослой сети работа пунктов вакцинации организована все дни с 08:00 до 13:00 часов. С графиками работы пунктов вакцинации, организованных в медицинских организациях, можно ознакомиться на сайтах соответствующих медицинских организаций. В торговых центрах: «Коллаж», «САНиМАРТ», «Ритейл Парк», «Атак» (ул. Антонова, 78) сделать прививку можно будет 3,4,5,6, 8 и 9 января с 10:00 до 13:00 часов. 31 декабря, 1, 2 и 7 января – выходной.

ДЕЖУРНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов или непредвиденных ситуаций, можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны которых можно найти на сайтах или здесь.