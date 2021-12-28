Артем Здунов исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Артема Илюшова

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Познакомились они, когда руководитель региона в декабре приезжал поздравлять прапрабабушку мальчика, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем. Тогда Артём сказал Главе Мордовии, что мечтает побывать в Доме Республики.

За чашкой чая с пирожными Артём Илюшов и его мама рассказали Главе Мордовии об увлечениях мальчика. В детском саду он дополнительно занимается математикой и конструированием, любит рисовать, играет в футбол. Специально для Артёма в режиме видеоконференцсвязи было организовано заседание с участием министра здравоохранения РМ Олега Маркина, и.о. министра образования РМ Елены Солдатовой и министра спорта и молодежной политики РМ Александра Савилова. Мальчику было предложено занять рабочее место Главы Мордовии в зале для совещаний.

«Коллеги, встречайте – это тоже Артём Алексеевич. Вести ВКС сегодня будет он», - представил детсадовца министрам Глава республики. Чуть позже рядом с наряженной елкой Артёма ждали Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили его с наступающим Новым годом и вручили сладкий подарок.