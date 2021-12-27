В Пензе состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Это отметил на официальном мероприятии Олег Мельниченко.

«Важное стратегическое сооружение линии укреплений должно было остановить фашистов в случае прорыва и продвижения на восток нашей страны на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску, - подчеркнул губернатор. - Огромное количество женщин, подростков строили и укрепляли этот рубеж. Слава Богу, фашистский сапог сюда не дошёл. Но рубеж был готов дать достойный отпор гитлеровским войскам».

Почётное звание присвоено городу Указом Президента РФ. Проект установки мемориала реализован городской администрацией при поддержке Российского военно-исторического общества и правительства Пензенской области.

«За присвоением Пензе почётного звания «Город трудовой доблести» стоит труд большого количества людей, которые ковали Победу нашей великой армии в тылу, - добавил Глава региона. - В годы Великой Отечественной войны на территорию Пензенской области было эвакуировано 65 предприятий. Каждый четвертый взрыватель, который использовался в бомбах, минах, снарядах, был сделан на Пензенской земле. Здесь же изготавливалась легендарная «Катюша».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Кроме этого, Пензенская область работала и для того, чтобы кормить и одевать фронт. Наш город всегда был, есть и будет опорой Российской Федерации. Выражаю искреннюю благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, первому заместителю руководителя администрации Президента Сергею Владиленовичу Кириенко, помощнику Президента Владимиру Мстиславовичу Мединскому и всем, кто поддержал наш город в том, чтобы мы обрели это высокое и почётное для нас звание», - сказал Олег Мельниченко.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко зачитал участникам и гостям торжественной церемонии обращение от помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского:

«В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для Победы над ненавистным врагом, - сказано в обращении.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин поздравил пензенцев от имени полпреда Игоря Комарова.