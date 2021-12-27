В Саранске состоялся концерт «Новогодний джаз с Игорем Бутманом»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

26 декабря Артём Здунов встретился с народным артистом России, художественным руководителем Московского джазового оркестра, художественным руководителем фестиваля «Вейсэ джаз» саксофонистом Игорем Бутманом и посетил концерт, который состоялся в Республиканском дворце культуры.

Приветствуя зрителей, Артем Здунов отметил значимость фестиваля «Вейсэ джаз» для культурной жизни республики и пообещал, что в следующем году он пройдёт в полноценном формате, в течение нескольких дней.

Прекрасным предновогодним подарком любителям джазового искусства стали выступления государственного джазового оркестра Мордовии «Биг-бенд «Саранск», народного артиста Республики Сергея Семенова, полуфиналиста телешоу «Голос – 2021» Вячеслава Явкина и других артистов.

Овациями зрители встретили выступление джазового квинтета Игоря Бутмана и американской джазовой исполнительницы Самары Джой.

За укрепление дружбы между народами посредством джазового искусства Глава Мордовии вручил Игорю Бутману благодарственное письмо, а также памятную медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу в городе-организаторе Саранске». Полуфиналисту шоу «Голос» Вячеславу Явкину была вручена Благодарность Главы Республики Мордовия.