Мечты сбываются: Дедушка Мороз устроил для юного пензенца экскурсию по пожарной части

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Уже много лет сотрудники ГУ МЧС по Пензенской области активно сотрудничают с общественной организацией «Объединение родителей детей-инвалидов», устраивая мероприятия и экскурсии для ребят.

Юный Саша Холкин долгое время мечтал быть пожарным, но проблемы со здоровьем заставили эту мечту отойти на второй план. Однако, когда в дверь дома мальчика постучал самый настоящий Дедушка Мороз, который предложил посетить пожарно-спасательную часть №3, счастью Саши не было предела.

- Сашу облачили в форму пожарного, со всей амуницией, - рассказала мама мальчика Ольга. – Вместе с Дедушкой Морозом они порулили на настоящей пожарной машине, осмотрели комнаты отдыха.

Больше всегда впечатлений оставили и сборы МЧС-ников на настоящий вызов.

- Я сначала не поняла, что происходит... Объявили тревогу, в момент появились из ниоткуда пожарные (мы не видели их доселе), «вскочили» в эти тяжеленные костюмы, запрыгнули в машины и выехали...

Как отметила Ольга Холкина, экскурсия оставила массу впечатлений не только у Саши, но и у нее самой. На прощание мальчик подарил спасателям стихи собственного сочинения.