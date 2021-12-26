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Общество26 декабря 2021 7:22

Александр Басенко: «Журналисты, как и врачи, сейчас на передовой»

Накануне мэр Пензы провел встречу с руководителями местных СМИ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Глава городской администрации отметил вклад журналистов в решение городских проблем:

- Мы готовы к открытой работе с вами и хотим говорить не только о результатах, но и планах.

По мнению мэра, сейчас СМИ также активно помогают борьбе с коронавирусом, давая жителям региона объективную и актуальную информацию.

- Журналисты, как и врачи, сейчас на передовой, - отметил он.

В конце встречи мэр Пензы наградил представителей СМИ Благодарственными письмами за активную работу в уходящем году.

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