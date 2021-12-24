В Пензе состоялась Губернаторская елка

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

С 2015 года в областном драматическом театре проводится Губернаторская елка. Ее организовывают для детей из неблагополучных семей, которые отличились в спорте, учебе, творчестве. В этом году участниками елки стали несколько сотен ребят. Их поприветствовала заместитель министра образования Пензенской области Елена Коломенцева:

- Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть все плохое исчезнет, а мечты всегда исполняются!

После этого на сцену вышли Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощники-зверушки. Они провели веселую игру с детишками. Завершился праздник показом спектакля «Муха-Цокотуха».