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Звезды24 декабря 2021 17:11

В Пензе состоялась Губернаторская елка

Приглашение на нее получили 500 юных жителей региона
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

С 2015 года в областном драматическом театре проводится Губернаторская елка. Ее организовывают для детей из неблагополучных семей, которые отличились в спорте, учебе, творчестве. В этом году участниками елки стали несколько сотен ребят. Их поприветствовала заместитель министра образования Пензенской области Елена Коломенцева:

- Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть все плохое исчезнет, а мечты всегда исполняются!

После этого на сцену вышли Дедушка Мороз, Снегурочка и их помощники-зверушки. Они провели веселую игру с детишками. Завершился праздник показом спектакля «Муха-Цокотуха».

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