В Пензенской области новогоднюю ночь 500 сотрудников полиции проведут на посту

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Об этом губернатор сообщил на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в пятницу, 24 декабря.

Обсуждалось обеспечение безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Глава региона отметил, что в Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Но праздничные мероприятия (со всеми предписанными ограничениями) состоятся, как и традиционные рождественские богослужения, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко подчеркнул, что люди устали от переживаний и стрессов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и хотят отдохнуть в спокойной и безопасной обстановке. И поставил задачу обеспечить такую обстановку. Чтобы праздники прошли без происшествий и чрезвычайных ситуаций, необходимы скоординированные действия всех заинтересованных государственных органов, служб и ведомств.

В новогоднюю ночь планируется задействовать около 500 сотрудников полиции, в рождественскую – 350, а также создать резерв в количестве не менее 200 человек на каждое мероприятие. Всего в праздничный период для реализации указанных задач планируется задействовать 1 300 сотрудников полиции. Олег Мельниченко потребовал также уделять повышенное внимание обеспечению мер санитарной безопасности.