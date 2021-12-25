Ярмарка самозанятых стартовала в пензенском «Коллаже»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Первая в нашем регионе ярмарка самозанятых стартовала в пятницу, 24 декабря, в ТРК «Коллаж». Мероприятие было организовано в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Самозанятые граждане привезли на ярмарку сувениры, сладости, фермерские продукты и многое другое. И, конечно же, себя, ведь цель мероприятия – ознакомить граждан с местными производителями.

Купить елочные игрушки, подарки, а также многое другое, можно будет до 29 декабря включительно.