На трассе в Мордовии водитель «Ниссана» спровоцировал серьезное ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Вчера около семи вечера на 77 километре дороги «Рузаевка-Ковылкино-Торбеево» произошла авария. 38-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Кашкай» не справился с управлением на заснеженной дороге.

Его машину выбросило на обочину, где был припаркован «ВАЗ-211440». Отечественная легковушка от столкновения с иномаркой начала двигаться и наехала на 28-летнюю девушку, которая стояла рядом с машиной (это была пассажирка, ехавшая в «ВАЗ»).

Автомобиль виновника аварии после столкновения продолжил ехать, пока не врезался в еще один транспорт – припаркованный «Ниссан Х-TRAIL».

Пострадавшая пассажирка была госпитализирована с места аварии, но после оказания медпомощи отпущена домой. Водители всех транспортных средств в момент ДТП были трезвыми.