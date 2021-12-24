В Пензенской области и Мордовии вышел в свет очередной номер «Комсомольской правды»

Девушка во время трансляции ежегодной пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 17-ой по счету итоговой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил: будет ли война на Украине, о восстановлении нашей экономики, как работали губернаторы в пандемию.

Об этом и других подробностях общения Президента с многочисленной аудиторией российских и иностранных журналистов читайте в номере «Комсомолки» за пятницу, 24 декабря 2021 года. И вы узнаете, зачем журналистов на пресс-конференции покрыли серебром, а пирожки – футлярами.

В номере также подробности от главного санитарного врача Анны Поповой о том, взяли ли «омикрон» под контроль и почему остановили импорт овощей и фруктов из Турции и Ирана.

Читатель узнает от автора газеты Анны Лукьяновой, почему отец 9-летней студентки МГУ устроил драку после двойки дочери на экзамене.

Под рубрикой «Только у нас» в номере материал Анастасии Войницкой «В любимом пиджаке Александра Абдуллова нашли снимок с надписью «Саша, это твой сын».

Оставайтесь с нами!