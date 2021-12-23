Инспекторы ДПС из Мордовии помогли водителю, которому стало плохо

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Вчера утром сотрудники Ичалковского отдела ГИБДД Мордовии старший лейтенант Андрей Сульдин и лейтенант Азат Алукаев патрулировали участок автодороги «Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово». Неожиданно их остановил 29-летний водитель «Газели».

Парень пожаловался, что плохо себя чувствует: он с трудом дышал. Инспекторы заметили, что у водителя есть проблемы с речью, и его состояние ухудшается на глазах. Сотрудники правоохранительных органов усадили юношу в свою машину и сразу же поехали в больницу, по пути известив о случившемся родственников молодого человека.

В больницу инспекторы ДПС донесли водителя на руках. Сейчас здоровью и жизни 29-летнего парня ничего не угрожает.