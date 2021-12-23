Диалог губернатора с жителями Пензенской области состоялся

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Запомнилось своим системным подходом закадровое участие в диалоге губернатора специалистов ЦУР.

Они выдали так называемую тепловую карту (откуда было больше звонков, сообщений в соцсетях, электронных писем, провели градацию потоков вопросов по числу интересантов (ЖКХ, дороги, корона, режим повышенной готовности, QR-коды и когда все это закончится).

Но – парадокс: чем больше сотрудники центра демонстрировали свой профессионализм программистов и статистов, тем дальше действо на экране «Россия-24» уходило от сути прямой линии, когда обыкновенный смертный напрямую, без хождения через сито команды ассистентов (со своим видением актуальности вопроса), может поделиться чаще болью, проблемой, бывает и радостью с собеседником.

Понравилась тональность и очень доброжелательный фон общения – далекие от ауры производственных совещаний. Без шпаргалок и телесуфлеров Мельниченко говорил о наболевшем и пережитом.

Шла ли речь о кризисных днях с обеспечением больниц кислородными станциями, или о ремонтах школ, домов культуры, строительстве дорог.

Цифры бюджета, инвестиций. Подробно губернатор остановился на планах реформирования системы пассажирских перевозок в Пензенской агломерации.

Вольно или невольно гость студии легко перехватил инициативу у ведущих и журналистов, и их попытки менять темы и ритм общения были безуспешными.

Спасало чувство меры собеседника, его понимание, что людям очень важно знать и об итогах переговоров с руководством «Газпрома», и когда решится проблема неработающей общественной бани в райцентре, волнует отсутствие отопления в отдельно взятом доме, погасшие фонари на улице.

Под занавес добрались и до новогодних поздравлений, открыток на елке желаний.