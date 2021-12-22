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Общество22 декабря 2021 12:22

Пензенский школьник стал победителем конкурса «Горжусь тобой, Россия!»

В нем принимали участие 1500 человек из 30 регионов РФ
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Конкурс проходил в популярном сейчас формате квиза. Квиз – интеллектуально-развлекательная игра, участникам которой отвечают на различные вопросы. Школьники и студенты, принимавшие участие в конкурсе «Горжусь тобой, Россия», продемонстрировали здания географии, культуры и других аспектов жизни нашей необъятной Родины.

В финал вышли более 30 человек, в том числе и учащийся пензенской школы №19 Камиль Дасаев.

- Самым сложным для меня оказался вопрос о названии Конституции в Республике Калмыкия, - отмечает мальчик (специально для наших читателей сообщаем ответ на этот вопрос – «Степное уложение»). – А самым легким, конечно же, - тот, что касался творчества нашего земляка, Михаила Лермонтова.

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