Пензенский школьник стал победителем конкурса «Горжусь тобой, Россия!»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Конкурс проходил в популярном сейчас формате квиза. Квиз – интеллектуально-развлекательная игра, участникам которой отвечают на различные вопросы. Школьники и студенты, принимавшие участие в конкурсе «Горжусь тобой, Россия», продемонстрировали здания географии, культуры и других аспектов жизни нашей необъятной Родины.

В финал вышли более 30 человек, в том числе и учащийся пензенской школы №19 Камиль Дасаев.

- Самым сложным для меня оказался вопрос о названии Конституции в Республике Калмыкия, - отмечает мальчик (специально для наших читателей сообщаем ответ на этот вопрос – «Степное уложение»). – А самым легким, конечно же, - тот, что касался творчества нашего земляка, Михаила Лермонтова.