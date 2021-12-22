В Пензенской области рассмотрены итоги и перспективы деятельности гражданской обороны

фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, направленный на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

«Уходящий год был отмечен ростом заболеваемости - выявлено почти 68 тысяч заболевших, - напомнил глава региона. - Для борьбы с распространением инфекции мы задействовали все имеющиеся резервы, была развёрнута активная прививочная кампания. Благодаря принятым мерам сегодня мы наблюдаем значительное снижение заболеваемости.

Но угроза не исчезла, мы должны жёстко держать ситуацию на контроле. Не исчезли и другие вызовы – природного, техногенного, социально-биологического характера. Губернатор нацелил на профилактику пожаров, снижение количества ДТП и числа трагедий на водоёмах.

Работа по гражданской защите населения должна быть переведена на новый технологический уровень. В 2022-2023 годах предстоит выстроить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения. Она будет создана на новой базе с использованием современной цифровой техники и оптоволоконных каналов связи. В первом квартале 2022 года будет подготовлен проект региональной целевой программы внедрения в области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это часть федерального проекта, который позволит обеспечить всестороннюю защиту населения от потенциальных угроз техногенного, природного, биологического характера.

Олег Мельниченко также поручил региональному минфину проработать возможность приобретения подвижного пункта управления, который позволит осуществлять координацию работы всех служб при возникновении чрезвычайной ситуации.

За достигнутые результаты в работе по решению задач в области гражданской обороны и защиты населения благодарственными письмами главы региона награждены администрации Пензы, Иссинского, Каменского и Белинского районов. Отмечен также личный вклад пензенцев – вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Пензенской области.