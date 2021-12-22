В Пензенской области определили лучшие студенческие отряды

Фото: Артем Колобов, предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, третий раз подряд лучшим педагогическим отрядом стал СПО «Кристалл» (ФГБОУ ВО «ПГУ»). «Лучшим строительным отрядом» признан ССО «Спектр» (ФГБОУ ВО «ПГУАС»), «Лучшим отрядом по комиссарской деятельности» - СПО «Вертикаль» (ФГБОУ ВО «ПЛАУ»), а лучшим среди стажерских отрядов – трудовой отряд подростков «Прометей».

«Лучшим студенческим отрядом» по всем показателям признан ССО «Сириус» (ФГБОУ ВО «ПГУАС»).

Победителем в новой номинации: «Лучший Штаб студенческих отрядов» назван штаб студенческих отрядов «ПГУАС».

Активисты и лидеры студенческих отрядов отмечены в рамках конкурса «Лучший боец ЛСО - 2021» благодарностями, благодарственными письмами, знаками отличия разных уровней.