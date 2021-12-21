Новогодние выставки 2021-2022 в Пензе: афиша, билеты, расписание

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Музеи Пензы приглашают жителей региона на новогодние выставки и мероприятия.

20 декабря в Литературном музее стартовала программа «Новогодняя елка». В ее рамках пройдут сразу несколько мероприятий для юных жителей региона:

- праздничное представление «В стране Литературии» для детей до 11 лет. Стоимость билетов – 250 рублей (здесь и далее указаны цены, написанные на официальных сайтах учреждений);

- квест по музею «По страницам новогодней книги» для детей 9-10 лет. Стоимость билетов – 250 рублей;

- интерактивное музейное занятие «Рождественские посиделки». Стоимость билетов – 150 рублей.

Новогодняя программа будет проходить до 20 января. Телефон для справок - 8 (8412) 56-13-12.

25 и 26 декабря в 14 и 16 часов Пензенская картинная галерея приглашает горожан на представление «Путешествие в Новогоднюю сказку. Как маленькая Яга Новый год спасала».

Телефон для справок и записи – 8 (8412) 56-63-73

Помимо этого, бесплатные выставки работ пензенских детей будут организованы в городских торговых центрах и других организациях:

С 27 декабря до 10 января:

- Выставка работ лауреатов Открытого конкурса детского художественного творчества «Зима.ru» - ТЦ «Ахуны», городская библиотека №11, круглосуточно.

До 11 января:

- «Свет рождественской звезды» - в ТЦ «Сан и Март» с 9 до 21 часа.

До 15 января:

- «Новый год – 2022» - в зале ожидания вокзала станции Пенза-I, круглосуточно;

- «Зимняя сказка» - МБОУ СОШ № 56 им. Героя России А.М.Самокутяева, с 8 до 18 часов.

С 25 декабря до 25 января:

- «Снежные забавы» - ТЦ «Слава», круглосуточно.

До 31 января:

- «Зимушка-зима» - в ТРЦ «Высшая Лига» с 10 до 21 часа;

-«Волшебница зима» - в ТРЦ «Коллаж» с 10 до 21 часа.