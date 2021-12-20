Губернатор Пензенской области потребовал чёткой организации работ на социальных объектах

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках госпрограммы Пензенской области «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году благоустроено 60 объектов (включая 21 дворовую территорию и 390 общественных пространств) на территории 35 муниципальных образований региона. Общий объем выделенных бюджетных средств превысил 378 миллионов рублей.

Завершена реализация проектов городов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: «Никольск – хрустальное сердце России», «Кузнецк – город эмоций». В 2021 году победителем Всероссийского конкурса признан проект «Белинская весна».

В 2022 году планируется продолжить работу по формированию комфортной городской среды: намечено благоустроить 23 дворовых территории и 28 общественных пространств в 35 муниципалитетах. На эти цели предусмотрено более 362 миллионов рублей.

Обсудили на оперативном совещании и реализацию программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - в Пензе введено в эксплуатацию два многоквартирных дома и ведется строительство третьего, куда должны переехать 186 семей. Собственникам 37 жилых помещений выплачена выкупная стоимость. Администрацией Пензы заключено 22 контракта на приобретение квартир, которые переданы расселяемым гражданам.

Продолжается расселение граждан в Кузнецке, Каменке, Сердобске, Канеевском и Леонидовском сельсоветах.

На сегодняшний день на территории 11 муниципальных образований Пензенской области расселено 1040 человек из 526 жилых помещений. До конца года планируется завершить расселение еще 300 человек.

В дальнейшем губернатор призвал плотно работать с подрядными организациями, четко прописывать конкурсные процедуры, исключать заход недобросовестных подрядчиков.

Глава региона сообщил о введении практики еженедельной отчетности глав муниципалитетов о ходе работ на объектах и поручил

председателю правительства Николаю Симонову определить день недели, когда главы будут докладывать по каждому объекту.

Олег Мельниченко потребовал также завершить разработку проектно-сметной документации на 2022 год не позднее первой половины января.