В Пензе ликвидируются последствия снегопада

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

20 декабря 2021 года специалисты МУП «Пензадормост» ведут прометание и обработку противогололедными материалами дорог, мостов, путепроводов, пешеходных зон.

В этих целях задействовано 81 единицы специализированной техники: дорожные машины комбинированного использования, тракторные щетки, грейдеры, погрузчики и другая спецтехника.

В разных районах города 93 дорожных рабочих занимаются ручной уборкой от снега пешеходных переходов и территорий, прилегающих к остановочным павильонам.

: Пресс-служба администрации Пензы

Районными администрациями организована очистка частного сектора, а также муниципальных территорий, лестничных пролетов и их посыпка песко-соляной смесью на улицах Пушкина, Володарского/Кураева, Московской, 8 Марта, Красной, Воронова, Тепличной, Куйбышева и других.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» ведет уборку общественных зон, улицы Московской.