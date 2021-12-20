Олег Мельниченко - о приоритетах в ремонте и строительстве дорог в Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В 2022 году на строительство и реконструкцию дорог в Пензенской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, из них свыше 900 млн – из федерального бюджета. Всего планируется отремонтировать и построить вновь порядка 600 км дорог, – об этом на сессии доложил руководитель профильного министерства Александр Гришаев.

В общем перечне названы и такие знаковые объекты, как начало строительства автодороги в обход Бессоновки общей протяженностью 18,5 км, стоимость проекта около 6 млрд рублей.

В Пензе планируется завершить реконструкцию дороги, ведущей от улицы 40 лет Октября через Бригадирский мост в сторону Терновки, автодороги на проспекте Строителей, транспортной развязки на трассе М-5 «Урал». Всего на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году будет направлено почти 2,5 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В 2021 году совместно с муниципалитетами сформированы программы строительства и ремонта опорной сети дорог сроком действия с 2022 по 2025 годы. А это приведение в нормативное состояние автодорог к сельским населённым пунктам с численностью жителей 300 и более человек. В 2022 году на реализацию программы из дорожного фонда Пензенской области выделены средства в сумме 1,9 млрд рублей.

Комментируя тему ремонта сельских дорог, губернатор Олег Мельниченко отметил, что на приведение этих объектов в нормативное состояние потребуется определённое время. В течение ближайших пяти лет проблема будет решаться с привлечением средств регионального и федерального бюджетов. При этом глава субъекта РФ уточнил, что эти планы не отменяют ответственности органов местного самоуправления по надлежащему содержанию дорог.

«Есть населённые пункты экономически активные. С дорог к ним мы и начнём реализацию программы. Всё сразу сделать невозможно, поэтому совместно с главами администраций мы выстроили данные приоритеты и начали работать», – дополнил он.