В Пензе пройдет первая ярмарка продукции самозанятых

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Участники ярмарки представят плоды своего творчества, мастерства и таланта, а посетители торгово-развлекательного центра в преддверии праздников смогут приобрести продукцию местных производителей.
В ассортименте новогодней ярмарки будут представлены:
новогодние венки, свечи из вощины, новогодние подарочные наборы, шоколадные конфеты;
фермерские сыры из коровьего молока, крафтовые сыры;
колбасные изделия, копчено-мясная продукция тушенка, консервированная прудовая рыба; крем-мёд, ореховые пасты;
воздушные десерты из семечек и другие фермерские продукты;
свечи, чайные сборы;
декор и посуда из эпоксидной смолы;
сувенирное мыло ручной работы, букеты из мыла;
украшения и бижутерия, повязки на голову;
академическое искусство и живопись, керамическая посуда, керамические игрушки;
бизиборды, развивающие игры на липучках для малышей деревянный декор к Новому году, игрушки на елку;
полотенца ручной работы, изделия с вышивкой, детские аксессуары.
Ярмарка-выставка будет работать на первом этаже ТРК «Коллаж» (г. Пенза, проспект Строителей, 1в).
Мероприятие организовано Фондом поддержки предпринимательства, совместно с министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.