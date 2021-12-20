В Пензе пройдет первая ярмарка продукции самозанятых

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Участники ярмарки представят плоды своего творчества, мастерства и таланта, а посетители торгово-развлекательного центра в преддверии праздников смогут приобрести продукцию местных производителей.

В ассортименте новогодней ярмарки будут представлены:

новогодние венки, свечи из вощины, новогодние подарочные наборы, шоколадные конфеты;

фермерские сыры из коровьего молока, крафтовые сыры;

колбасные изделия, копчено-мясная продукция тушенка, консервированная прудовая рыба; крем-мёд, ореховые пасты;

воздушные десерты из семечек и другие фермерские продукты;

свечи, чайные сборы;

декор и посуда из эпоксидной смолы;

сувенирное мыло ручной работы, букеты из мыла;

украшения и бижутерия, повязки на голову;

академическое искусство и живопись, керамическая посуда, керамические игрушки;

бизиборды, развивающие игры на липучках для малышей деревянный декор к Новому году, игрушки на елку;

полотенца ручной работы, изделия с вышивкой, детские аксессуары.

Ярмарка-выставка будет работать на первом этаже ТРК «Коллаж» (г. Пенза, проспект Строителей, 1в).

Мероприятие организовано Фондом поддержки предпринимательства, совместно с министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.