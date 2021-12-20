В правительстве Пензенской области новые назначения

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Курировать и контролировать деятельность министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области в ранге заместителя председателя правительства будет Владимир Петрович Щекин.

«Также он будет отвечать за работу ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», вопросы мобилизационной подготовки, антинаркотической комиссии, взаимодействовать с территориальными органами федеральных структур органов внутренних дел, судебного департамента, Министерства обороны, Минюста – координировать работу по взаимодействию с силовыми структурами на территории Пензенской области», - пояснил глава областной исполнительной власти.

«Владимир Петрович закончил Саратовское высшее командное Краснознамённое училище имени Ф.Э, Дзержинского внутренних войск МВД СССР. Долгое время служил на различных должностях. Последняя должность – заместитель начальника штаба Приволжского округа войск Национальной гвардии России», - проинформировал Олег Мельниченко.

В качестве заместителя министра образования Пензенской области губернатор представил Оксану Всеволодовну Милаеву.

«Она кандидат наук, доцент, преподаватель юридического факультета Пензенского государственного университета. В последнее время была депутатом Пензенской городской Думы. Имеет государственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, - уточнил Олег Мельниченко.

Направление работы вновь назначенного замминистра образования региона – воспитание в учебных заведениях.

«Главная задача нашей системы образования – не только давать знания, но и воспитывать человека. За систему воспитания в системе образования Пензенской области будет отвечать Оксана Всеволодовна», - подытожил глава региона.