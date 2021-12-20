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Звезды20 декабря 2021 7:10

В Пензе открылась выставка «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись»

Познакомиться с искусством нидерландских мастеров смогут теперь все посетители Губернаторского дома
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

17 декабря во втором корпусе Пензенской картинной галереи открылась первая юбилейная выставка из цикла «Впервые за 130 лет» - «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись».

На выставке представлены работы Лукаса ван Удена, Йориса ван дер Хаагена, Бернарда ван Схенделя, Дирка Стоопа и других знаменитых мастеров «Золотого века» живописи - 7 живописных работ и одно графическое произведение Рембрандта.

Выставка посвящена как 130-летию Пензенской картинной галереи, так и 195-летию Петра Семенова-Тян-Шанского. Пётр Петрович был не только выдающимся исследователем, путешественником и государственным деятелем, но близким другом и консультантом в приобретении произведений искусства Николая Селиверстова – основателя Пензенской картинной галереи.

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