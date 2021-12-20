В Пензе открылась выставка «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись»

Фото: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

17 декабря во втором корпусе Пензенской картинной галереи открылась первая юбилейная выставка из цикла «Впервые за 130 лет» - «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись».

На выставке представлены работы Лукаса ван Удена, Йориса ван дер Хаагена, Бернарда ван Схенделя, Дирка Стоопа и других знаменитых мастеров «Золотого века» живописи - 7 живописных работ и одно графическое произведение Рембрандта.

Выставка посвящена как 130-летию Пензенской картинной галереи, так и 195-летию Петра Семенова-Тян-Шанского. Пётр Петрович был не только выдающимся исследователем, путешественником и государственным деятелем, но близким другом и консультантом в приобретении произведений искусства Николая Селиверстова – основателя Пензенской картинной галереи.