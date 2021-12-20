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Общество20 декабря 2021 5:40

Поздравление О.В. Мельниченко с Днем работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пензенской области!
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника органов безопасности Российской Федерации!

История Федеральной службы безопасности неразрывно связана с историей нашей страны. В мирные дни и в годы суровых военных испытаний ее сотрудники самоотверженно исполняли свой долг перед Родиной, вносили весомый вклад в дело защиты национальных интересов.

Сегодня на вас возложены ответственные задачи противодействия актуальным вызовам современности: угрозам международного терроризма и экстремизма, коррупции, наркобизнесу, криминалу, преступлениям в сфере экономики. И с решением таких масштабных задач вы достойно справляетесь.

Высочайший профессионализм, компетентность, честное исполнение служебных обязанностей, верность присяге, стойкость и мужество всегда были и остаются визитной карточкой сотрудников Управления. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в служении Отечеству!

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