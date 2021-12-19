В Пензе Институт физической культуры и спорта ПГУ отметил 65-летие

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

В мероприятии приняли участие Зампред правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, врио министра физической культуры и спорта Евгения Бочкарёва, министр образования региона Алексей Комаров.

Евгения Бочкарёва обратилась к собравшимся со словами поздравления: «Когда я училась здесь, это был факультет физической культуры. Сегодня это большой институт.

В этом зале находятся мои педагоги и тренеры, которые вывели меня в жизнь. Очень много людей вложили в меня свою любовь и знания, как и в каждого выпускника Института. Я благодарю всех педагогов. До последнего не знала, чем это обернется. Теперь я вижу, что мне повезло продолжать будущее спорта Пензенской области…

Сегодня на этой сцене будут выступать мои дети, которых я воспитала за 20 лет своей работы. Считаю, что преемственность поколений, которая существует у нас в регионе, очень важна для достижения результата.

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Я желаю всем здоровья, счастья, желаю гордиться Вашими воспитанниками», - сказала врио министра физической культуры и спорта региона.

За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Пензенской области благодарностями и почётными грамотами министерства были награждены специалисты ИФКиС ПГУ.

Евгения Бочкарёва вручила награды Александру Кузнецову, Светлане Новинской, Елене Спивак, Дмитрию Седову, Юлии Тихоновой и Сергею Шерыхалину.