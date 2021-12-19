Покушение на дачу взятки вице-губернатору Пензенской области в 3 млн рублей пресечено

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, 16 декабря 2021 года обвиняемая, являясь сотрудницей администрации Каменского района, лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере 3 млн рублей за совершение заведомо незаконных действий: оказание последним способствования в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области,вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователями регионального Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия.

Следственными органами СК РФ по Пензенской области сотруднице администрации Каменского района предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий.

По ходатайству следователя судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

Обвиняемая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния признала.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.