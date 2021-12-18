VII съезд Ассоциации финно-угорских народов России проходит в Саранске

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

17 декабря Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в работе VII съезда Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», который проходит в эти дни в Саранске.

Его участниками стали представители 43 субъектов РФ с компактным проживанием финно-угорских народов.

«Финно-угорские народы играют значимую роль в укреплении российской государственности и единства многонационального народа, - говорится в Приветствии заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова в адрес делегатов съезда. - Сегодня Российская Федерация по праву занимает лидирующие позиции в международном финно-угорском движении, будучи не только самым многочисленным по числу проживающих народов, историческим центром расселения финно-угорских народов, но и культурным и образовательным центром».

Глава республики Артём Здунов поприветствовал делегатов на мокшанском и эрзянском языках и поблагодарил членов АФУН России за сохранение самобытной культуры.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

«Финно-угорские народы через столетия пронесли свои традиции. У наших народов неповторимый дух родства! Ваш съезд играет очень важную роль в культурном коде многонациональной России. Вы - образец государственного единения, в том числе и на международной арене», - подчеркнул руководитель региона.

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, в своем докладе о результатах работы председатель АФУН России Пётр Тултаев отметил, что в ближайшие годы нужно сосредоточиться на интеграции в цифровое пространство.

Финно-угорские языки народов России уже появились в онлайн-переводчиках, под них адаптирован интерфейс социальных сетей. Стоит задача активнее работать в этом направлении и продвигать родные языки и культуру в сети Интернет. На заседании съезда выступили представители региональных отделений АФУН РФ.

18 декабря делегаты продолжают свою работу.