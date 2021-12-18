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Общество18 декабря 2021 10:22

Новый год 2021-2022 в Пензе: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2021-2022 в Пензе. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Андрей КОПАЛОВ

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опубликовал афишу праздничных мероприятий в своем Instagram.

25 и 26 декабря, а также с 3 по 7 января с 15 до 17 часов на площади Ленина будут проводиться спортивные игры на свежем воздухе.

Там же 31 декабря в 21:00 начнется трансляция новогодней радиопрограммы, которая завершится в 2:00 1 января.

В первый день 2022 года в Пензенском зоопарке состоится праздничная программа «Его величество – полосатое совершенство». Начало в 12:00.

Со 2 по 9 января в ЦПКиО им. Белинского в 12 и 16 часов и Детском парке в 11 и 16 часов будут проходить театрализованные представления у елки.

4 января зоопарк приглашает на показательные кормления тигров. Начало в 15:30.

7 января в 11:00 на площади Ленина начнется Рождественская радиопрограмма.

Торжественное закрытие новогодней кампании состоится 9 января. Начало в 11:00.

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