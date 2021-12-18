Губернатор Пензенской области выступил с докладом на заседании Совета при Президенте РФ

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Тема «Индустрия детских товаров: состояние, проблемы и перспективы развития» на заседании Совета при Президенте РФ была рассмотрена в пятницу, 17 декабря 2021 года, под председательством главы Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что вопрос детских товаров важен не только для каждой семьи, но и для экономики страны.

«Российские предприятия производят действительно современные и востребованные детские товары, ничем не уступающие зарубежным аналогам. Теперь общая задача – сделать всё, чтобы они попадали на прилавки, в школы, в различные детские учреждения, чтобы эта отрасль в России продолжала расти и качественно, и количественно», - пояснила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации напомнила, что системное развитие индустрии детских товаров идет не первый год. В прошлом году Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию индустрии до 2024 года.

Товары для детей в России производят около трёхсот предприятий, их совокупный годовой оборот по итогам 2020 года составил более 800 миллиардов рублей. Вместе с тем доля российской продукции на внутреннем рынке всё ещё составляет около 30 процентов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров проинформировал о широкой палитре отечественной продукции для детей, а также о совместных проектах с Министерством культуры РФ и Министерством спорта РФ.

Глава Пензенской области выступил по теме совершенствования системы закупок и оснащения школьных и дошкольных образовательных организаций мебелью, оборудованием, а также затронул вопросы повышения качества школьного питания.

Олег Мельниченко предложил разработать программу поддержки отечественных производителей оборудования для образовательных организаций.

«При строительстве новых школ и детских садов предусматриваются средства для приобретения мебели, средств обучения и воспитания. С 2019 года стоимость оснащения одного места не менялась и составляет сегодня 198 тыс. рублей.

С учётом инфляции стоимость закупаемой продукции выросла на 15-20 %.

Выношу на ваше решение, уважаемые Валентина Ивановна и участники заседания, вопрос о ежегодной индексации размера финансирования на приобретение мебели, средств обучения и воспитания для образовательных организаций», - конкретизировал глава Пензенского региона.

Руководитель субъекта РФ сообщил о том, что в 2021 году, совместно с сенатором Совета Федерации, а сегодня Уполномоченным при Президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, в регионе началась апробация регионального стандарта организации горячего питания обучающихся начальной школы. 39 школ региона принимают участие в проекте, и мы готовы поделиться с коллегами опытом нашей работы», - предложил Олег Мельниченко.